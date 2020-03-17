為增加學生實戰經驗，義守大學大眾傳播學系與慶聯港都新聞簽訂產學研訓策略聯盟意向書，共同培育媒體人才，義大師生在Peopo公民新聞總編輯會議中，更連續拿下兩學期影片觀摩競賽冠軍，提升了學生與業界經驗交流機會。

慶聯有線電視公司與義大大傳系合作製播港都新聞，搭配義大大傳系老師林崇能的電視媒體實務、攝影棚節目企劃與製作課程，並利用暑假期間完成30則新聞專題；另外，該系於108學年上學期開設的電視新聞製作課程，也參與合作計畫，飛行員的筆尖溫度、相機收藏家等報導，已持續播出中。

林崇能表示，透過港都新聞的播出，更能增加學生作品曝光度；大傳系同學簡榮良特別感謝老師林崇能給予很大的創作空間，讓他們自行尋找題材，並且適時提供建議，讓他比別人更有遠見與想法；他指出，林老師要求學生需掌握製作新聞各項技能，除了因應往後職場變化，更能增加競爭力。

同學陳宇翔表示，上完電視新聞製作課程，除了清楚新聞製作流程，也更懂得拍攝與寫稿技巧；採訪時為了深入了解受訪者，他們花費很長時間與受訪者互動，產出的「不只是個成品，而是對新聞的情感。」

(中時 )