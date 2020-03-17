水保局南投分局長陳榮俊，致力農村再生、白魚復育。（水保局提供／廖志晃南投傳真）

保育台灣白魚，魚茭共生。（水保局提供／廖志晃南投傳真）

埔里鎮一新社區台灣白魚復育，大家一起來！水保局南投分局長陳榮俊表示，「里山．一新」的經驗，將透過「里山倡議國際夥伴關係網絡與世界各國分享；南投林管處長李政賢說，將評估生態系服務給付的可行性。

台灣白魚保育跨域平台會議，在埔里鎮一新社區舉行，由農糧署、南投林管處、水土保持局、特有生物研究保育中心、台中區農業改良場、水產試驗所、慈心有機農業發展基金會、學者專家及一新社區共同參與，研討白魚保育整體規畫等議題。

陳榮俊表示，將再擴大參與台灣白魚復育行動，並將里山一新經驗透過里山倡議國際夥伴關係網絡（IPSI），分享給世界各國，供交流學習參考。

陳榮俊表示，一新社區面臨人口老化及流失、農產價格低落、生態資源損耗及社區發展停滯等困境；南投分局自2011年起以培根計畫帶動社區居民對環境維護、友善農業、自然生態保育及生活文化的重視與參與，並與林務局、台中區農改場、特生中心、慈心基金會及彭國棟教授等學者專家等跨域合作，循序漸進地導入各項農村再生相關計畫，其中包括台灣白魚避難池營造及調查、整體環境改善、解說人才培訓、友善農法輔導與推廣、魚茭共生經濟、社區產業品牌設計與行銷推廣、生態旅遊及食農體驗等。

而在一新里長林宥岑和社區幹部的努力下，帶領愈來愈多的居民共同參與，從一新社區避難池白魚數量逐年增加、產值提升與六級化發展，以及榮獲台灣農村的最高榮譽「金牌農村」銅牌肯定等成績得到見證。

李政賢表示，未來將持續補助一新社區，辦理溪流生物調查、棲地及避難池維護與友善農業推廣等工作，也會評估生態系服務給付的可行性。

(中時 )