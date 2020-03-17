高雄市新莊高中羽球隊在109年全國中等運動會會前資格賽獲佳績，高中男、女團體組都晉級8強，闖進4月中旬會內賽。台灣升學管道多元，體育績優入學是選手們的選項之一，新莊高中羽球隊學術科兼具，近年已有多位選手利用體育績優進入國內首指一屈的頂尖大學。

縱然選手在球場上成績非凡，但面對升學，卻有截然不同的選擇。新莊高中依據學生的志向採取雙軌並行制，分為往羽壇更高層級發展和以體育績優升學兩種，給予不同訓練規劃。然而選擇多元，選手們卻需學術科雙重兼顧，在時間調配上困難，犧牲玩樂時間，也顯現體育績優生的不容易。

為清楚了解各個選手的升學目標及方式，教練團在新生入學前會與家長先行溝通，清楚了解各個選手的升學目標及方式，並在下午專長訓練課後，與學校申請夜間課後輔導，幫助選手們補足落後的課程，希望選手們多元學習，學術科兼具。

新莊高中羽球隊教練康禎益表示，隊內選手不可能每位都成為戴資穎，利用羽球轉換跑道，並找到自己的興趣，是一個相當好的方法，但自己是過來人，清楚利用羽球轉銜其他跑道的辛苦，除了盡可能給予學生所需的資源，更會時不時精神喊話鼓勵學生，希望學生辛苦「一下子」而不是「一輩子」。

高三學生李文瑜表示，今年也準備利用體育績優管道升學，一路走來十分辛苦，也曾有放棄的念頭。但透過教練的鼓勵，和其他隊友相互支持，讓他突破困境、重拾信心，才堅持至今，在新莊羽球大家庭讓他學會許多道理。

(中時 )