據日本放送協會（NHK）報導，截至當地時間17日下午6時30分，日本國內新冠肺炎累計確診人數達851人、29人死亡。

報導指出，感染者包括日本國內的感染者837人，以及乘坐日本政府包機返回日本國內的14人。之前停靠在日本橫濱港的「鑽石公主」號郵輪，確診新冠肺炎的乘客與工作人員共計712人，包括死亡7例。

(旺報 )