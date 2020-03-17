嘉義市社區大學自然農法班每周舉辦的市集，販售的農特產全是小農以自然農法栽種。（呂妍庭攝）

嘉義市社區大學自然農法班外有近千坪土地可供學員栽種各式農作物。（呂妍庭攝）

嘉義市社區大學自然農法班每周舉辦的市集，販售的農特產全是小農以自然農法栽種。（呂妍庭攝）

嘉義市社區大學自然農法班今年有142位學員報名上課，人氣暴棚！（呂妍庭攝）

創立15年的嘉義市社區大學自然農法班，最早才2、30人的班員，今年有142位學員報名上課，人氣暴棚！由於班上不乏10年以上，甚至15年資深學員，兩位授課老師張山蔚、胡安慶常要絞盡腦汁不斷求新求變，讓學員直呼老師的72變自然農法，簡直跟孫悟空一樣「猴腮雷」，一對移民到嘉義市的香港夫妻也慕名前來取經，2年來與土地為伍，直呼因參加自然農法班，讓夫妻倆更接地氣。

由嘉義大學退休老師張山蔚、胡安慶創立的嘉市社大自然農法班，創立至今滿15年，在樂活、健康及食安風潮帶動之下，8年前學員數開始衝破百人，今年則高達142人，除老師們授課內容求新求變，讓學員們保持新鮮感，搭配分享市集定期舉辦，學員們不但不想離開，還呷好逗相報，才讓班級人數不斷攀升。

張山蔚說，每周一次的自然農法班，前1小時讓學員分組實地耕作，後2小時教授各種無化肥、無農藥耕種方式，理論及實務兼具，有些學員還會把自然農法帶回自家農田施行，再把農產帶到市集分享。

張山蔚說，應求知若渴學員需求，課程不能重複，身為老師更需不斷吸收新知、研究及整理，規畫各種新奇的講題，像是利用葵花油及雞蛋製作成「葵無露」，無毒又有效地防治病蟲害，或利用鵝蛋、羽毛粉、糖蜜、百恩菌製成有機質液態肥料，供植物吸收後「呱呱叫」生長等自然農法，讓學員每次上課都充滿期待。

銀行襄理退休的班長龔金山說，每周舉辦的市集，販售的農特產全是小農以自然農法栽種，同學間互相買來買去，經過多年運作，現互助市集每天盈收近萬元，抽取的5％服務費可供班級運作，不只同學不用繳費上課，還可以用來辦活動，是真正的樂活。

來自香港，今年63歲的班員李志剛與57歲太太魏潔玲，因嚮往慢活人生，4年前從香港政府單位退休後，與太太移民到台灣，再輾轉到嘉市購屋定居。李志剛說，香港地小人稠，生活壓力大，兩年前慕名前來參加自然農法班，在兩位老師用心教導及同學熱心學習下，學習到更安全無毒的友善農耕，一圓健康樂活的退休人生。

(中時 )