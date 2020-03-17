創立15年的嘉義市社區大學自然農法班，最早才2、30人的班員，今年有142位學員報名上課，人氣暴棚！由於班上不乏10年以上，甚至15年資深學員，兩位授課老師張山蔚、胡安慶常要絞盡腦汁不斷求新求變，讓學員直呼老師的72變自然農法，簡直跟孫悟空一樣「猴腮雷」，一對移民到嘉義市的香港夫妻也慕名前來取經，2年來與土地為伍，直呼因參加自然農法班，讓夫妻倆更接地氣。
由嘉義大學退休老師張山蔚、胡安慶創立的嘉市社大自然農法班，創立至今滿15年，在樂活、健康及食安風潮帶動之下，8年前學員數開始衝破百人，今年則高達142人，除老師們授課內容求新求變，讓學員們保持新鮮感，搭配分享市集定期舉辦，學員們不但不想離開，還呷好逗相報，才讓班級人數不斷攀升。
張山蔚說，每周一次的自然農法班，前1小時讓學員分組實地耕作，後2小時教授各種無化肥、無農藥耕種方式，理論及實務兼具，有些學員還會把自然農法帶回自家農田施行，再把農產帶到市集分享。
張山蔚說，應求知若渴學員需求，課程不能重複，身為老師更需不斷吸收新知、研究及整理，規畫各種新奇的講題，像是利用葵花油及雞蛋製作成「葵無露」，無毒又有效地防治病蟲害，或利用鵝蛋、羽毛粉、糖蜜、百恩菌製成有機質液態肥料，供植物吸收後「呱呱叫」生長等自然農法，讓學員每次上課都充滿期待。
銀行襄理退休的班長龔金山說，每周舉辦的市集，販售的農特產全是小農以自然農法栽種，同學間互相買來買去，經過多年運作，現互助市集每天盈收近萬元，抽取的5％服務費可供班級運作，不只同學不用繳費上課，還可以用來辦活動，是真正的樂活。
來自香港，今年63歲的班員李志剛與57歲太太魏潔玲，因嚮往慢活人生，4年前從香港政府單位退休後，與太太移民到台灣，再輾轉到嘉市購屋定居。李志剛說，香港地小人稠，生活壓力大，兩年前慕名前來參加自然農法班，在兩位老師用心教導及同學熱心學習下，學習到更安全無毒的友善農耕，一圓健康樂活的退休人生。
(中時 )
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