菲律賓為了避免新型冠狀病毒疫情對金融市場帶來衝擊，菲律賓無預警地直接宣布從17日關閉金融市場─停止股市、債市、匯市交易，直至另行通知為止，法人表示，菲律賓金融市場雖「超前部署」，但負面效應大於正面。

安本標準投信投資長彭炫通表示，菲律賓關閉金融市場股匯債市停止交易的作法，應該擔心市場波動大而引發系統性風險，因此由官方直接介入。但站在市場的角度，應該要盡量避免這樣的情況發生，此舉容易引發投資人擔憂與信心不足的情況，再加上關閉股匯債市，對於機構法人、外資來說，由於資金流動的情況受限，對其他國際金融市場的交易也會連帶產生衝擊。

富蘭克林投顧表示，菲律賓因應新冠肺炎衝擊擴大自3月17日起暫停股債匯市等金融市場交易，由於暫停股債匯市等金融交易如同擴大版的熔斷機制，雖然在市場恐慌時可以給予市場投資人更多時間反應藉以避免市場波動幅度加大，惟也可能在恢復市場交易後導致賣壓一次宣洩反加大市場波動。

富蘭克林投顧進一步指出，此種非不可抗力因素引發的交易中斷將對投資人產生極大的流動性風險，將影響投資人、特別是會影響到外資投資人後續持續布局該市場的意願。

(工商 )