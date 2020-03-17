隨著新冠肺炎疫情持續於全球蔓延，多數民眾選擇盡量待在家裡避免外出至公眾場所或參與群聚活動，數位金融線上服務需求量大增，台新銀行攜手台新證券推出證券線上進階開戶服務，滿足民眾線上快速開立證券帳戶的需求。

台新證券總經理林献群表示，用戶在開立台新網路銀行帳戶或Richart數位銀行帳戶後，即可至台新證券官網線上申請開立證券帳戶，免臨櫃或視訊即能完成身分驗證，完成驗證後的當日就能收到以電子郵件寄送的電子密碼函，大幅節省過往需費時2～3天等待紙本密碼函的寶貴時間，最快開戶隔天即可進行證券下單交易。

並且因應3月下旬即將上路的逐筆交易制度，台新證券提供民眾最有競爭力的交易環境，將與三竹資訊合作於近期內推出行動版「證期權閃電下單」服務，僅需簡單二個步驟就能快速下單，讓民眾在逐筆新制下搶得交易先機。

針對習慣使用Mac電腦民眾，台新證券開始支援Mac系統憑證元件，只要登入台新證券官網的憑證中心，在安裝Mac ServiSign元件後，不用特別設定就能輕鬆完成憑證作業、下單交易以及執行各項線上服務，凡是支援Safari及Chrome的瀏覽器均可使用。

台新證券行動下單APP「PhoneEZ」並且同步推出兩大新功能，第一是整合主動回報視窗，將委託回報及成交回報整合在同一視窗內，方更民眾切換查看。第二是新增回報通知小圓點功能，可提供主動回報通知，並設有縮小按鈕，讓畫面呈現更為簡潔。

台新證券除不斷在數位服務上推陳出新，也積極鼓勵年輕人參與證券市場投資，繼去年偕日商Finatext推出社群投資APP- Necoin獲得廣大迴響後，今年再與LINE平台上最大的金融社群國家隊「最懂年輕人的微股力」合作，讓民眾可在微股力上直接開啟台新證券行動下單APP，讓證券電子下單更便利、也更即時。期透過與國內外優秀新創公司合作，鼓勵年輕人多多探索投資領域，構建多元的投資生態圈。

(工商 )