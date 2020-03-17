美軍在週二的聲明說，在星期一傍晚，2枚來源不名的火箭擊中了巴格達以南的貝斯瑪亞基地(Besmaya base)，此處駐有美國和北約部隊，這是一周之內，類似事件的第3起。

中東之眼(middle east eye)報導，貝斯瑪亞基地駐有美軍、西班牙部隊，以及北約訓練部隊，攻擊到目前為止，還沒有任何組織出面表示犯案。

自10月下旬以來，伊拉克發生很多起針對外國部隊的基地的火箭轟炸事件，總共發生24次，有3名美國軍事人員、1名英國士兵和1名伊拉克士兵喪生，另外，許多士兵也有腦震盪的腦損傷的非外傷。

華盛頓指責這些攻擊，大多數來自真主黨旅（Kataib Hezbollah）的支持，這是一支由伊朗支持的武裝民兵，被美國指定為恐怖組織。

美國與伊拉克的關係在惡化中，美國長期堅持，巴格達政府應該打擊伊拉克內部的反美派系，並阻止它們將打擊美國軍隊和外交官。但是，伊拉克與伊朗同為什葉派為主體的國家，在信仰相似的情況下，兩國的民兵組織一直有所聯絡。

在美國軍事承包商遭到火箭彈襲擊喪生後，華盛頓採取更為嚴厲的反擊，利用無人機殺死了伊朗聖城旅將軍蘇萊曼尼（Qassem Soleimani），和伊拉克民兵組織「人民動員」指揮官穆罕迪斯（Abu Mahdi al-Muhandis）。

不管美國表示自己是反恐作戰，但是伊拉克群眾憤怒的向美國大使館抗議，還短暫襲擊了美國大使館。幾天後，伊朗對美軍駐伊拉克最大基地，發射了多枚短程飛彈，並表示這是符合聯合國的戰爭自衛權。

幾天後，伊拉克議會投票決定，驅逐所有外國部隊。

BBC 報導，美國計劃在未來幾週內，撤出伊拉克的3個主要軍事基地，並會舉行防衛移交的儀式。

(中時電子報)