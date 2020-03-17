國產署去年12月18日開挖38洞驗土查無廢棄物後，23日又鑽探24點化驗，遭西螺鄉親拉綠布條抗議。（資料照片／周麗蘭攝）

國產署去年針對李日貴（韓國瑜岳父）經營的大通砂石洗選場舊址進行38點開挖、24點鑽探，其中採樣24處之「S13」（第十三點）驗出重金屬，其餘23處都合格。李日貴委任律師團表示，驗出重金屬的「S13」並非李家承租地，應是國產署自管土地，國產署應徹查。

李日貴委任律師張捷安、郭羿廷、郭瓊茹指出，一、國產署鑽探24點，其中驗出重金屬的「S13」（位於地號1001-1）並非李家承租地；二、國產署開挖檢測的土地，有多塊均非李家當初承租、使用的土地，不能栽贓給李家。

張捷安說，三、李家的砂石場20多年前即已停業，砂石業的工作內容（洗砂、揀砂）不可能涉及到重金屬。四、李家未進行砂石業工作時，曾進行武術教學等回饋鄉里活動，更完全不可能涉及重金屬。

她強調，五、相關人士未明瞭事實，利用職權進行影射、抹黑或不實指控，均將依法提出告訴，決不寬貸此等惡質行為。

去年總統大選期間，前時代力量立委黃國昌質疑李日貴經營的大通砂石場舊址回填不明廢棄物，要求國有財產署徹查釐清，國產署立即配合於12月18日開挖38處，但38處均無廢棄物，全挖出乾淨土壤。當天李日貴之子、縣議員李明哲抨擊蔡政府「為了被懷疑一顆痣，我們被要求脫光衣服檢查，現在檢查完了，乾乾淨淨清清白白。」

不過5天後（12月23日），國產署重新進行24點鑽探採樣，引起50多名西螺鄉親拉綠布條「國家機器追殺到此為止」抗議。

根據國產署本月16日提供給時代力量立委陳椒華的報告顯示，僅「S13」驗出重金屬超標。不過該點管理單位是國產署，與李家無關。

(中時 )