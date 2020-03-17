新北市中和區瓦磘里里長林綺芳於10日揪團遊歐，引來外界撻伐。面對指責她哽咽的表示，自己受到「網路霸凌」、「我真的不知道我做錯了什麼」，她說家人因為他遭受恐嚇，甚至有人叫他們去死，讓她覺得非常對不起家人。不過，早在出團前3天，外交部就把西班牙旅遊警示提升為第2級！面對「疫情這麼嚴重怎麼還出去？」的質疑，林還理直氣壯的說：「政府並沒有規定不能出國」讓網友相當生氣的留言打臉「政府也沒規定不能吃X，你怎沒吃」

林綺芳一行人於17日下午3時抵台，填寫完檢疫表格、領完免稅商品後，就接受媒體採訪，除了鞠躬道歉，她也哽咽澄清自己並非為了1萬4千元的檢疫補助才出國，出門時並不知道這件事，也強調不會去領取補助金。林綺芳也表示報導有報導陸續出現後，她的家人也因此受到騷擾、恐嚇，甚至有人叫他們去死，讓她相當難過，也哽咽表示「對不起家人」。

不過其實早在該團出發前3天，外交部就已經將德國、法國、西班牙，旅遊警示提升為第二級，又於14日宣布，17日起，西班牙、葡萄牙等共計28國旅遊警示提升到3級警示，西班牙是義大利之後，疫情最嚴重的歐洲國家。

里長的言論在PTT引發熱議許多網友紛紛留言：「什麼鬼話都講得出來」、「要等到台灣淪陷才會爽嗎？」、「政府也沒規定不能吃屎，你怎沒吃」、「全台灣人都知道(疫情)，你當里長不知道？」、「之前禁止醫護出國當沒看到？自己不怕？」、「不知道疫情嚴重，是沒在看電視？」。

(中時電子報)