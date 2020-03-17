原料價格上漲，增加預拌混凝土廠營運的負擔，政府二期環保標準，加重業者淘汰舊車、換新車的運輸成本。而一例一休除了增加人力成本，更讓預拌混凝土廠找不到司機。預拌混凝土公會理事長劉福財建議，政府應適度、專案開放有駕照的外勞可以開預拌混凝土車，以填補預拌混凝土產業找不到本國司機開車的缺口。

公會指出，以目前符合二期環保標準的預拌混凝土車輛，報價動輒400萬、500萬元，這對營運負擔已重的預拌混凝土廠是不小的費用支出。

一例一休更是讓預拌混凝土廠的營運雪上加霜，劉福財指出，許多營造、建築工地，在工程流程可能需要長時間、不間斷施作，在一例一休新制下，這已增加預拌混凝土廠人力的增加。

更多的問題是，預拌混凝土司機早已被列為3K行業，年輕人不願做，所以，有的預拌混凝土廠就是高價也請不到司機；因此，劉福財指出，政府應該要正視這項問題，應該適度的開放有執照的外勞可以開預拌混凝土車，以補足人力的不夠。

(工商 )