為維護公司信用及股東權益，國產建材實業（2504）董事會，17日決議通過擬實施庫藏股買回，此次預定從18日起，買回10萬張，區間價8～13元。

國產此次買進庫藏股，主要目的是銷除股份；國產建材表示，買回的股數占公司發行股份7.22％。公司目前實收資本額為138.5億元，這次如全部執行完竣，銷除股份後，到時實收資本額將降為128.5億元。

國產建材實業是國內預拌混凝土產業市占率最高的廠家，2019年的發貨量約635萬立方米，市占近18％。

國內推動的前瞻計畫，以及中美貿戰後的台商回流潮，讓國產建材去年的營運，雖有出售中國大陸福建水泥廠大陸市場營收減少，不過，全年下來，在國內預拌混凝土市場出貨量增加下，合併營收仍有2.44％的成長。

今年以來，國內逢新冠肺炎疫情衝擊，房地產市場景氣保守，開工率下滑；但，在前瞻計畫持續，台商回流科技廠辦建案增加下，國產建材1～2月的營收所受的影響極小。

除此之外，國產建材今年最重要的一項營運，就是規劃南港廠的都市更新；據了解，國產南港廠已通過台北市政府都市更新相關「變更事業計畫」並啟動「擬訂權利變換計畫」。並在1月完成「都市更新權利變換計畫案」的自辦公聽會，辦理「變更事業計畫及擬訂權利變換計畫」的審議申請掛件。

市場指出，根據流程，最快，國產可望在今年底拿到建照。國產建材初步所訂的南港廠規劃內容，將興建兩棟大樓，為A、B棟。A棟為集團持有，為商辦、商場空間，部分樓層考慮做為集團新總部使用。

(工商 )