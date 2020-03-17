國泰投信申請「Solactive新加坡REITs優質高息指數」資格認可 19:342020/03/17 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，國泰投信今（17）日遞件申請「Solactive新加坡REITs優質高息指數」資格認可，這是投信公司今年第4件（合計6檔）ETF標的指數資格認可申請案。 證交所表示，根據送件資料顯示，「Solactive新加坡REITs優質高息指數」，由Solactive指數公司所編製，指數採多因子加權方式計算，以新加坡交易所上市之不動產投資信託為選股範圍，篩選最低流通市值限額為5億元新加坡幣之不動產投資信託，現有成分股計30檔。 (工商 ) #Solactive #指數 #REITs #優質 #認可 也許您會感興趣 推薦閱讀 全球陷技術性熊市 A股最抗跌 04:092020/03/13 焦點新聞 台新：兩因素撐腰 美REITs買點到 04:102020/03/13 產業特刊 《證交所》中信投信「恒生中國高股息率指數」ETF標的指數獲資格認可 08:022020/03/13 財經 超跌+Fed降息助陣 美國REITs買點到 09:332020/03/13 財經 亞股血流成河！日港股狂瀉1600點 陸股重挫4％ 09:392020/03/13 財經 美股慘跌進熊市 道指創1987年以來最大單日跌幅 10:012020/03/13 財經 產經解析－債券市場 逐漸成投資主流 04:092020/03/15 全球財經 元富亞洲高股息ETN 穩中求利 04:102020/03/16 證券．權證 陸2月房價 終結五年正成長 04:102020/03/17 全球財經 道瓊期飆800點又翻臉！散戶嚇傻 今晚美股… 18:252020/03/17 財經 財經熱門新聞 散戶慘遭斷頭…爽到誰？專家揭殘酷內幕 - 財經 美股崩後 川普又驚爆這句！道瓊期狂噴700點 - 財經 道瓊期飆800點又翻臉！散戶嚇傻 今晚美股… - 財經 台股周一至周三漲跌曝光 散戶別做錯了 - 財經 美股暴跌還沒完！高盛驚曝底部在... - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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