證交所表示，國泰投信今（17）日遞件申請「Solactive新加坡REITs優質高息指數」資格認可，這是投信公司今年第4件（合計6檔）ETF標的指數資格認可申請案。

證交所表示，根據送件資料顯示，「Solactive新加坡REITs優質高息指數」，由Solactive指數公司所編製，指數採多因子加權方式計算，以新加坡交易所上市之不動產投資信託為選股範圍，篩選最低流通市值限額為5億元新加坡幣之不動產投資信託，現有成分股計30檔。

(工商 )