新冠肺炎疫情橫掃歐洲，法國、義大利、瑞士、西班牙等國疫情尤為慘重。瑞士更在當地時間16日宣布全國進入緊急狀態，且自17日0時起禁止5人以上的室內外集會活動。所有酒吧、餐廳、娛樂場所也須關閉至4月19日，邊境部分也呈現半關閉狀態，需要認證文件才能通行。

綜合外媒報導，瑞士邊境包含連接德國、奧地利、法國、義大利等目前疫情都非常嚴重的國家。目前瑞士確診達到2354人、死亡病例21人，瑞士總統索瑪魯加（Simonetta Sommaruga）於是宣布，自17日0時起將關閉所有公共場所並且禁止集會，僅剩雜貨店、藥局、銀行等有營業。

索瑪魯加表示，只有瑞士公民、商務人士可以持認證文件自邊境進入瑞士「我們不會遺棄我們的人民，且會照顧完善」。（圖／路透社）

至於邊境管理部分，索瑪魯加表示將會加強限制入境政策，目前只有瑞士公民、商務人士可以持認證文件自邊境進入瑞士「我們不會遺棄我們的人民，且會照顧完善」。世界衛生組織（WHO）位於日內瓦總部的一名員工被確診後，瑞士的防疫政策瞬間變得嚴謹許多。

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(中時電子報)