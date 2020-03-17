受到疫情影響，德國境內音樂廳關閉，在沒有觀眾進場欣賞的狀態下，柏林愛樂仍為觀眾演奏，並透過數位音樂廳直播，現在再加碼，開放全球民眾領取30天免費欣賞券。

柏林愛樂日前在指揮賽門．拉圖帶領下，將3月12日的音樂會直播演出，並重播兩次，讓全球樂迷一起聽音樂，引發不少迴響。

現在開放所有帳號領取30天免費欣賞券，只要在3月31日前登入網站兌換，就可以使用30天柏林愛樂數位音樂廳的所有服務，欣賞所有影片，包括過去由卡拉揚、阿巴多所帶領的柏林愛樂音樂會錄影，也都可欣賞。原本的付費帳號使用者，則是自動延長30天。

柏林愛樂是百年老團，自2005年首度來台演出後，截至目前為止，共來台演出5次。2011年成立數位音樂廳的靈感，正是來自於2005年台灣行，當時上萬名樂迷因買不到票，坐在兩廳院廣場欣賞大螢幕轉播，令團方感動，開始思考在音樂廳外，仍有更多聽眾想聽柏林愛樂，因此研發打造數位音樂廳，讓無法走進音樂廳的觀眾，也能聽見柏林愛樂。

(中時 )