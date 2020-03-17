國防部今送達立法院的施政報告中指出，在美、陸「圍堵」與「突破」相互角力下，衝擊亞太區域和平與穩定。報告還指出，大陸雖遭逢嚴重疫情，惟仍未停止對我藉遠海長航、軍機踰越中線進行針對性軍事施壓，對台海安全形成嚴重威脅。

報告指出，美國持續常態性派遣機、艦在臺海、東海及南海依「國際法」於國際海、空域執行「一般航行」任務，並將任務模式由單一艦船向機、艦聯合編組轉變，期藉多元化海空併用方式，遏制中共軍力外擴企圖；中共則透過加強聯外合作及擴大遠海長航軍事活動範圍，加速實現由「近海防禦型向遠海防衛型」戰略轉變，逐步向太平洋延伸作戰縱深，挑戰美國「印太戰略」布局，其整體戰略已由「被動反擊」向「主動先制」轉變，在美、陸「圍堵」與「突破」相互角力下，勢將衝擊亞太區域和平與穩定。報告也指出，大陸雖遭逢嚴重疫情，惟仍未停止對我藉遠海長航、軍機踰越中線進行針對性軍事施壓，對台海安全形成嚴重威脅。

國防部將於後天到立法院進行施政報告，書面報告於今日送達，內容較以往詳盡。

報告指出，現階段中共依國防和軍隊現代化建設目標，自軍改後持續驗證各戰區聯指聯訓成效，除從事年度例行訓練，完成殲20、「山東號」航艦等新型武器裝備研製及撥交外，並藉「僭政」70周年閱兵展現高強度新型戰力與軍事現代化建設成果；對臺軍事整備方面，除在東南沿海實施針對性軍演，強化聯合登陸作戰能力，並藉航母航經臺海及機、艦臺海戰鬥巡邏等活動，加大對我軍事恫嚇力度。參證年初迄今，中共雖遭逢嚴重疫情，惟仍未停止對我藉遠海長航、軍機踰越中線進行針對性軍事施壓，並持續軍備擴張，加速高新式武器研發及加大實戰化訓練，其戰力增長已對臺海安全形成嚴重威脅。

(中時 )