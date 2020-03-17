導演莊絢維與黃瀞怡（小薰）、張書偉近日錄鄭偉柏、瑪麗主持的MOMO綜合台節目《E!Studio藝鏡到底》，宣傳最新作品《76号恐怖書店之恐懼罐頭》。小薰在該系列短片《租屋》中飾演單親媽媽，租屋時被變態房東和怪物夾擊，她劇中台詞少，多用表情、眼神詮釋恐懼氛圍，導演莊絢維認為，「她的質感很適合這個作品。」小薰笑說：「是媽媽，而且還是單親媽媽！」主持人鄭偉柏笑問導演：「你從哪裡看到她的媽媽味？」導演笑虧：「你們看不到嗎？」

一旁曾去探班的張書偉表示：「覺得小薰的表演比想像中內斂。」對於片中台詞少，小薰笑說：「導演喜歡我不講話，是對我口條有意見吧。」她也分享曾在台北租屋的經驗，當時可能因水土不服，她在1個月內高燒3到4次，甚至眼白變紅，讓主持人瑪麗驚嚇直呼：「這應該是中邪吧！」

張書偉在短片《飢餓》中飾演極度貪婪的搶劫犯，因為貪念下了地獄，抱持「有多壞就往死裡壞」、「多寫實就寫實」的心情詮釋角色，他在劇中猛灌水、「生吞」2條牙膏，為詮釋飢餓感，他甚至好幾天沒吃東西，只吃茶葉蛋和喝水，「演這部戲體力消耗太大，第一天就破功，選擇吃菜。」劇中有不少被虐場景，甚至有場戲被饒星星賞了3、40個巴掌，讓他的臉頰被打到瘀青。瑪麗直呼：「導演你拍這個蠻紓壓的耶。」鄭偉柏則笑說：「書偉，你是會錢沒給導演，還是麻將都贏他？」

(中時 )