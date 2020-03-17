新冠肺炎病毒持續在全球肆虐，中央流行疫情指揮中心17日公布，國內新增10例區確診個案，目前累計77例確診，分別為50例境外移入，以及27例本土病例。來自土耳其的藝人吳鳳，原本預計5、6月要返鄉，現在也決定暫緩，並呼籲大家共體時艱，非必要都請不要出國。

吳鳳在臉書發文表示，由於歐洲的疫情比想像中來得嚴重，近日土耳其的病例也不斷增加，「我妹妹他們也很擔心，再加上土耳其不像台灣資訊快速且透明，大家都很緊張，畢竟疫情的擴散比我們想像的還更快！」

吳鳳透露，有粉絲詢問他是否要去土耳其旅行，不過他認為，現在真的不值得出國，依現況來說，待在國內旅遊更為安全，因此他也打算把國外旅遊計畫改為國內，希望大家共體時艱，「不管你從事什麼工作、幾歲，再次呼籲非必要都請不要出國，因為有可能因為你一時的玩樂，而社會要付出好幾倍的成本。」

吳鳳呼籲非必要都請不要出國。（圖／翻攝自吳鳳 Rifat臉書）

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(中時電子報)