經濟部完成夜市抵用券發放成效統計，總計上路5個半月共發出1033萬張，回收率72.6％，但仍有近3成、283萬張變成廢紙，且前往夜市消費也僅佔住宿人數的1成。學者評語：「效果有限」，建議未來振興抵用券要記取教訓，直接發放，且金額要加大。

配合「擴大國旅秋冬遊」旅遊補助方案，經濟部從去年9月16日，到今年2月底搭配住宿，共發送1033萬張200元夜市抵用券，讓民眾前往該區夜市消費折抵。經濟部中部辦公室統計，最後回收750萬張，總回收率為72.6％，估計創造超過11億元夜市商機。該部還表示，若非疫情影響，回收率應會更高。

但是文化大學經濟系教授柏雲昌認為，夜市抵用券要求需異地消費，不能回到居住地使用，且金額200元過小，住宿旅客有人乾脆不領，都是有近3成未使用原因，總結就是「效果有限」。

他指出，抵用券效果要好，就是要使用簡單方便，不能中間交易成本太大。提醒政府即將發放的振興抵用券，不要綁住宿，直接發放給民眾，最能達到刺激消費創造GDP效果。或是直接給受害店家減稅補償，也是協助方法。

經濟部中部辦公室統計，國人旅遊時，前往夜市的比率大約1成，認為此數字已是過去的7倍。各區回收狀況，以南區占34.7最多，其次是北區23.9％、東區23.1％、中區不及2成墊底。

回收率最高的前5名夜市依序是花蓮東大門夜市、台南花園夜市、高雄六合夜市、台中逢甲觀光夜市、嘉義市文化路夜市。

(中時 )