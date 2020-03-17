新竹都城隍廟贈送5套負壓隔離艙給竹市消防局，保障患者與救護人員的安全。（邱立雅攝）

新竹都城隍廟贈送5套負壓隔離艙給新竹市消防局，降低救難人員載送病患承受的風險。（邱立雅攝）

新冠肺炎疫情期間，為降低消防救護人員風險、替防疫盡心力，新竹都城隍廟得知新竹市消防局救護需求，花費百萬進口5套負壓隔離艙，讓竹市消防局成為全台各地消防局中率先配有負壓隔離的單位，配有負壓隔離艙的分隊也積極進行演練，確保熟練使用。

過去消防救護人員運載有接觸史、或是疑似罹病的民眾時，僅有全套防護衣作為隔離，仍有感染風險，此次新竹都城隍廟贈送的負壓隔離艙，可讓外勤救護人員從接獲報案救護到送往醫院的過程中，有效降低接觸時機，更大幅降低救護人員感染風險。

目前共有中山、光復、埔頂以及香山分隊配有負壓隔離艙，中山分隊也在17日再次進行情境演練，從接獲疑似病患到協助病患進入負壓隔離艙，整套流程迅速確實，強化防疫工作。

中山分隊分隊長楊書銘指出，出勤前穿戴防護衣就要花上不少時間，還需要透過同仁協助穿戴，光是護目鏡、口罩就有兩層，手套三層，在可能有暴露風險之處都要貼上膠帶做好完全防護。出勤返隊後，一次性的裝備需要打包特別處理，其餘則浸泡消毒水做好殺菌工作。

楊書銘也介紹負壓隔離艙功能，內部有進氣設備與過濾設備，空氣得以流通之外，讓病原體、汙染物質都能被過濾，免除讓消防救護人員及下一名病患暴露在感染風險中。消防救護人員在醫院時就會進行初步消毒，返隊後也會在救護車與負壓隔離艙內部消毒，將可能的感染途徑截斷。

(中時 )