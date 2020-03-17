眾人一起製作高麗菜乾。（謝瓊雲攝）

彰化縣議長謝典林（左2）、縣農會總幹事廖振賢（左3）等人一起推廣多元蔬菜料理，縣長王惠美（中）當起大廚秀手藝，煎高麗菜餅給大家品嘗。（謝瓊雲攝）

近日彰化高麗菜盛產，彰化縣政府農業處與縣農會呼籲民眾多多食用，可製作成水餃或高麗菜煎餅等多元創意料理。（謝瓊雲攝）

新冠疫情衝擊，全國各級學校都延遲開學，外食族人口銳減，導致大宗蔬菜供過於求，與去年同期相比今年菜價大跌5元，但尚能維持平穩，彰化縣長王惠美、議長謝典林、埤頭鄉長杜懿彩等人，17日至埤頭鄉農會與總幹事王宋民等共同推廣高麗菜、花椰菜多元料理，呼籲大家多多食用當季蔬菜，刺激銷量。

溪湖果菜市場總經理蔡健文表示，3月份已屆春耕期間，部分裡作種植蔬菜地區，回復種植一期稻作，蔬菜產量、菜價一般維持平穩，確實受到疫情衝擊，需求不足，平均菜價比去年同時期來得低；彰化縣花椰菜產量為全國最多，目前已進場護盤維持市場平穩，果菜市場目前累積收購400噸花椰菜，將做成花椰菜乾。

王宋民說，埤頭鄉農會每年共同運銷量約1萬噸，去年同期每公斤行情約20元，受疫情影響，今年農友們種植面積沒增加，平均菜價卻只剩15元，呼籲大家集思廣益、發揮創意，讓蔬菜用途再擴大，增加使用量以平穩菜價。

王惠美表示，鼓勵國人多多「吃當地、享當季」，因疫情關係，外食族減少，學校又延後開學，防疫時期大家還是可多利用閒暇時自製高麗菜水餃，冰在冷凍隨時都可以煮食；此外，高麗菜乾後可燉排骨、炒辣椒等，還可煮成高麗菜飯，歡迎鄉親多採購花椰菜、高麗菜，多吃彰化優鮮蔬果，營養美味又健康。

謝典林說，目前正值蔬菜盛產，品質多是非常好，高麗菜做成人人喜愛的泡菜、高麗菜乾，經濟實惠又可可延長賞味期，呼籲大家多多食用當季蔬菜，不僅幫助農民，多吃蔬菜飲食均衡，花椰菜、高麗菜富含的維生素，也可提升抵抗力、對抗肺炎。

彰化縣農會總幹事廖振賢說，最好的食材就是當季盛產的，蔬菜水果、養殖業的產量都大增，卻都受疫情影響消費，呼籲大家一起努力，把彰化好吃的蔬菜水果、水產，等優質農漁牧產品推廣給國人。

(中時 )