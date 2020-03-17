《誰在你身邊》張鈞甯（右）與徐若瑄（左）新戲飾演姊妹。（頤東娛樂提供）

何潤東（中）新戲《誰在你身邊》，邀來多年好友張鈞甯（右）、徐若瑄（左）兩位女神擔綱女主角。（頤東娛樂提供）

何潤東（中）自製黑暗懸疑影集《誰在你身邊》，日前在台中開鏡拍攝，率全體工作人員舉行開鏡儀式。（頤東娛樂提供）

何潤東與製作人徐若瑄率張鈞甯、莊凱勛、陳恩峰、王可元出席開鏡儀式。（頤東娛樂提供）

莊凱勛（左）與徐若瑄（右）飾演夫妻。（頤東娛樂提供）

陳恩峰（左）與張鈞甯飾演夫妻。（頤東娛樂提供）

「金鐘導演」何潤東第二部自製自導自編的黑暗懸疑影集《誰在你身邊》日前已在台中開鏡拍攝，他邀來多年好友張鈞甯、徐若瑄兩位重量級女神擔綱女主角，徐若瑄更同時擔任本劇製作人，這也是張鈞甯睽違7年回歸台劇，她開玩笑表示：「我跟Peter已經是第六次合作了，上次是去客串《翻牆的記憶》，我跟他就是『十四肋插刀』的朋友！接到他的戲約絕對不可能拒絕！」

該劇男主角則找來金鐘視帝莊凱勛，曾入圍金鐘獎最佳男配的新星陳恩峰也加入演出。何潤東表示，「當初在構思劇本時就已鎖定女主角為張鈞甯，劇本更是根據她為藍本撰寫，後來努力厚著臉皮終於成功敲到她的檔期，也非常感謝Vivian、凱勛及恩峰的加入，他們四位在我心中都是一時之選，一起來為劇中兩對婚姻關係找出更值得深入探討的觀點。」

《誰在你身邊》探討婚姻關係中人性的善與惡，以及男女雙方在婚姻關係中面臨的課題，故事從徐若瑄、張鈞甯這對已各有婚嫁的姊妹帶起。身兼戲劇製作人和演員的徐若瑄認為，夫妻是因愛結合，但現實這份愛或許不能長期支持現實中雙方的差異，若長期缺乏坦白和溝通之下，漸漸就形成危機，日後以不同形式爆發。她劇中與莊凱勛飾演夫妻，她認為這個角色相當接地氣，「P導希望我完全不要用力去演，只要真實的去當一個老百姓、小人物。」

她也坦言首度嘗試如此寫實的角色，劇中談及許多夫妻之間現實的問題，可能是發生在你我周遭常見的寫實題材，她透過身邊朋友與她分享的婚姻故事來做功課，並成為她的揣摩範本，身為製作人的她，期許製作出不同以往題材的懸疑故事，以高規格的拍攝帶給觀眾不同的感官視覺衝擊，她特別感謝三位主演的加入，並拍胸脯信心保證，「他們接下角色後一定不會後悔，這部戲絕對讓人期待度破表、未演先轟動。

張鈞甯則不諱言，劇本裡的婚姻課題對她來說太困難了，「它會一直變化，必須是要兩個人非常小心翼翼地珍惜跟經營著，所以這次在角色詮釋時需要更細緻的抓出每個轉折點。」她也特別把角色本身小時候家庭環境所造成的陰影鋪墊到裡面，讓大家感受到她的經歷跟變化。她與徐若瑄熟識已久，卻是首次飾演姊妹同台演出，讓她非常期待。

金鐘視帝莊凱勛與何潤東、徐若瑄、張鈞甯都是首次合作，他自曝最近的準備功課之一，是在使用手機或開車時，時常播放徐若瑄的歌曲，讓她的聲音成為平常生活再自然不過的存在，並笑說：「畢竟女神們突然成了自己10多年來的妻子與小姨子，這真的需要一點獵奇的方式來洗腦自己。」而在詮釋角色的黑暗面時，莊凱勛表示，「其實是要試著更勇敢的面對自己的貪嗔癡」，在角色面前需無比誠實，才能夠真實的詮釋出黑暗面與光明面、軟弱與堅強。

《誰在你身邊》日前已在台中開鏡，適逢新冠肺炎疫情期間，導演何潤東除了加強防疫措施外，製作人徐若瑄趁還沒進組前就已幫大家張羅防疫用品，無私貢獻自己買的乾洗手、額溫槍還有口罩，因徐若瑄本身是容易過敏的體質，平時就會備口罩，沒想到這次遇上疫情，知道劇組辛苦拍攝沒時間排隊買口罩，所以貢獻自己的口罩給劇組使用，並製作團服提供給全體工作人員，貼心舉動讓劇組萬分感謝。

(中時 )