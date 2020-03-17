新冠肺炎病例持續增加。（本報系資料照）

投票》不聽勸導強出國回台後確診 你同意禁用健保 全自費治療嗎？，票數以同意「禁用健保 全自費治療」者最高，達96.96%。

台灣新冠肺炎疫情確診15日再增6例境外移入確診，指揮中心指揮官陳時中強烈呼籲，「沒有必要，盡量不出國」。有醫師建議「非公務行程到疫區而感染者，應該自費治療」。對此，《中時電子報》進行網路投票「投票》不聽勸導強出國回台後確診 你同意禁用健保 全自費治療嗎？」，在24小時投票後，96.96%網友同意「禁用健保，全自費治療」選項，反映民眾對疫情時期故意出國旅遊行為的不滿。

新冠肺炎疫情全球蔓延，近日台灣新增確診以大陸以外的境外移入為主。指揮官陳時中也直說，「到國外去過，我覺得不如在台灣過，台灣相對的安全很多」、「非必要的出國還是要避免，這段時間大家就忍一忍啦！」但傳有人欲利用居家檢疫補助，出國遊返台後使用健保治療，還可領一萬四千元。因此，有醫師建議「非公務行程到疫區而感染者，應該自費治療」，立即獲網友熱烈贊同。《中時電子報》網路投票結果：32682投票數中，高達31689票，96.96%網友同意「禁用健保，全自費治療」選項，充分反映社會輿情；而不同意票數949票，僅佔2.90%。

(中時電子報)