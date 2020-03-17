新冠肺炎疫情爆發後，各界瘋搶酒精、口罩等防疫物資，為防止有心人士趁機大賺黑心財，雖然各國政府祭出因應措施，卻仍有不法份子進行詐騙。上海警方今年1月30日接獲一起利用口罩進行網路詐騙案件，最後在廣東逮到嫌犯，意外的是，嫌犯竟是21歲的大陸男偶像黃智博。

根據星島網報導，受騙女子1月底想在網路上購買口罩，找到自稱銷售口罩的微信賣家，約定以9毛錢人民幣一個的價格，購買40萬個醫用口罩。在此期間，賣家發送醫用口罩圖片、以及合格證給該女子，取得對方信任，女子卻在轉帳11.7萬元人民幣（約台幣51萬元）後，找不到人取貨，微信也無法連繫對方，於是報警處理。警方循線追查，最終在廣東將黃智博逮捕到案。

黃智博的案件於17日在上海市浦東新區人民法院公開開庭受審，法院認為黃智博以非法佔有為目的，通過網路虛構事實，騙取錢財、金額龐大，行為已構成詐欺罪，予以從重處罰，判處有期徒刑3年3個月，並處罰金人民幣1萬元（約4.3萬元新台幣）。

黃智博出庭受審。（圖／翻攝twgreatdaily）

根據《新浪娛樂》報導，黃智博在法庭上表示，自己沒有工作也沒有收入，曾想找口罩貨源，但都沒找到，後來覺得自己做錯了想退錢，但還來不及退錢就已經被抓，並說自己知道錯了，只是擔心父母的身體，不希望父母因此事受牽連。

案件曝光後，黃智博的姊姊曾用他的微博帳號發文，向外界解釋，表示家裡收入薄弱，姐弟倆為了籌措父親的醫藥費不得已輟學打工，由於文化程度低，法律知識薄弱，才為這件事埋下伏筆。

黃智博的姊姊曾用他的微博帳號發文。（圖／翻攝黃智博微博）

黃智博原本是樂華娛樂的藝人，該公司捧紅不少當紅偶像，旗下藝人包括韓庚、王一博、吳宣儀等人，台灣歌手孟庭葦也持有股權。黃智博曾參加選秀節目《以團之名》擁有不少粉絲，原本第二季將開錄，因為疫情爆發取消，沒想到卻因此誤入歧途。公司事後緊急發出聲明、火速解除合約，並向社會大眾致歉，強烈譴責黃智博利用疫情擾亂社會秩序的行為。

樂華娛樂解除和黃智博的合約。（圖／翻攝自樂華娛樂微博）

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(中時電子報)