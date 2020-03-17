雲林縣口湖國中為紀念出身口湖鄉的《汪洋中的一條船》作者鄭豐喜，在校門口設置1座「帆船」裝置藝術，去年底遭強風吹毀，近日校方計畫加以整修卻苦無經費，北港宗聖扶輪社得知後伸出援手，17日到校捐贈修繕經費，藉此永續傳承鄭豐喜克服逆境、向上求學的精神。

鄭豐喜1944年出生於口湖鄉，雙腳缺陷不良於行，但他不向命運低頭，克服萬難求學，一路考上北港初中、北港高中，中興大學法律系，畢業後寫下《汪洋中的一條船》一書，感動無數學子，獲選10大傑出青年，結婚後回到口湖故鄉擔任老師，1975年因病辭世。

由於鄭豐喜曾在口湖國中任教，校方於數年前在校門口興建1座「帆船」裝置藝術，但去年底遭強風吹毀，校長陳勝雄認為「帆船」極具教育意義，決定籌募經費加以整修。

北港宗聖扶輪社得知此消息，邀集社員共同籌募「帆船」整修經費，17日捐給學校由校長陳勝雄代表接受，希望藉由煥然一新的「帆船」，勉勵學子「不畏艱難、乘風破浪、志在四方、揚帆萬里」。

北港宗聖扶輪社表示，社員們長期致力地方公益，包括失親兒教育補助、清寒學生獎助學金、失智老人篩檢、捐血活動等，得知「帆船」裝置藝術受損，有感於偏鄉資源缺乏，決定集資協助整修，讓鄭豐喜不畏艱難、乘風破浪的精神永續流傳。

(中時 )