南科贊美酒店推出現製虹橋港式飲茶商務便當，訂購5個以上善化區、南科園區、山上工業區免收運送費。（南科贊美酒店提供／劉秀芬台南傳真）

隨著新冠肺炎疫情的擴大，位於台南善化區的南科贊美酒店，雖然大多客人都是商務客，但部分婚宴客人決定延期，住房率還是掉了2～3成，飯店另闢財源，推出全新港式餐盒，讓不敢外出開會、聚餐的公司，在公司內也可以星級飯店餐點招待貴賓。

南科贊美酒店的虹橋港式飲茶自今年3月1日開始營業，開幕期間嘗鮮人潮絡繹不絕，近期配合防疫，以及因應台南科學園區商務餐盒需求，推出了以虹橋港式飲茶餐點現製的港式商務便當。

南科贊美酒店表示，邊當分為220元富貴雙拼、250元的贊美三拼兩種港式商務便當，主食皆採用虹橋港式飲茶現切的美味燒臘，配上充滿港味的配菜以及主廚煲湯、時令水果。

為了維護餐點品質，港式餐盒需至少提前一天預購，目前只要訂購5個以上，善化區、南科園區、山上工業區免收運送費，其他地區運費請另洽飯店工作人員。

此外，製作便當流程中，無論師傅或外場、配送人員皆全程配戴口罩，並每日測量體溫、加強內部消毒，做好防疫措施，讓大家能放心無慮的享用主廚特製的佳餚。

(中時 )