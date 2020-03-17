面對嚴峻的疫情威脅，國軍秉持「防疫視同作戰」之精神，依「中央流行疫情指揮中心」指導超前部署，於1月22日即成立「應變中心」，每日按疫情管制中心指導及疫情變化，召開防疫管制會議；並策訂「嚴重特殊傳染性肺炎應變實施計畫」，全面啟動防疫應變機制。

防疫物資整備，國軍所屬14家軍醫院、三軍衛材供應處及各部隊，已儲備防疫物資計128萬餘件，檢整負壓隔離病床35間，可隨時支援中央防疫需求。另為符民眾需要，配合經濟部協助口罩增產，在不影響戰訓本務前提下，檢討由各縣市後備指揮部，召集地區內後備軍人輔導服務幹部及後備指揮部所屬官兵，投入協助口罩增產工作，統計自2月3日迄3月16日止，累計派遣17,518人次。

支援防疫消毒作業方面，國軍化學兵部隊迄3月16日止累計派遣兵力212人次、車輛機具10類113部(輛)，投入宜蘭、基隆、新北、桃園及臺中等地區，協助執行檢疫收容中心，及載運隔離檢疫人員之飛機、車輛等消毒防疫作業。 在檢疫收容中心開設上，依衛福部、營建署及環保署等單位現勘評估，選定具備獨立個人空間之設施，作為國家備援收容中心。

國軍內部防疫管控作為，國軍秉持保衛國家安全之職責，絕不容許戰力受到影響，當前聯合情監偵、海空偵巡及各類型戰備執勤均維持正常。主要防疫作為區分「防疫管控」及「防疫應變」。 在防疫管控方面，針對各級戰情、指管中心、雷達站臺、飛彈陣地、海軍艦艇等高戰備、高機敏之密閉空間單位，採最嚴謹且最高規格之防疫管制手段，包括營門量測體溫、營區消毒防疫、密閉空間全天候配戴口罩等；另國軍各級指揮所均完成預備指揮所設置，保持緊急狀況備援開設能量，必要時啟動「異地辦公」機制，以確保任務運作順遂，戰備無間隙，指揮管制不中斷。

國軍各部隊、機關、學校亦全面執行每日兩次體溫量測、酒精消毒及做好公共衛生，同時要求各營區落實生活管理、動線區隔與訓場分配，避免大型集會人員蝟集，調整操課場地，以降低風險。

在防疫應變作為方面，秉「凡事做最壞打算，完成最佳準備」，已訂定「營區疫情感染應變程序」，主要重點除持續實施各營區嚴格檢疫外，並要求三軍部隊依建制單位細分最小化指導規劃設置「區隔場所」，各營區設置可區隔疫情之獨立兵舍(空間)；另整合地區軍醫院、作戰區衛生營及各營區醫務所等醫護能量，成立「疫情監控小組」，指導與支援部隊防疫整備、疫情調查、醫療保健等全般措施。

為有效杜絕境外感染，維繫國軍戰力，確保國防安全，本部已停止國軍人員至高風險國家旅遊申請，若仍有特殊因素出國者，已提高核准權責，也確依國家防疫政策指導，返國後執行居家自主管理14天，以確保國軍防疫工作滴水不漏。

(中時 )