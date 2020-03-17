好找APP不只鏈結吃喝玩樂，還包括360行百業。（講生活網路科技提供）

好找APP負責人董荐宏透露，未來會推出外帶自取功能，搶賺懶人商機。（講生活網路科技提供）

經濟不景氣，荷包裡的每一分錢都特別重要，到底哪一個APP可以方便、省錢、又好用？講生活網路科技股份有限公司開發「好找APP」，主打三大特色，包括結帳享折扣、消費得返利還可抽大獎、分享再賺錢，不管是店家、消費者都可以從中獲得紅利，而且與其他消費平台相比，消費折扣最高，每筆消費至少回饋4.8％起。

講生活網路科技負責人董荐宏表示，好找APP在2月15日正式上架以來，不到一個月的時間就有300多家店家加入，其中以餐飲店家合作最為熱烈，期望1年可以談到1萬家的合作店家，達到12萬次的下載量。

在市面上已經有多個類似的優惠資訊平台APP，董荐宏解釋，會開發這樣的APP，目標是希望可以利用「好找」找到在地最好的店家，「我們鏈結了在地最好、最優質的店家，推薦民眾來消費」，不只吃喝玩樂，而是360行的「百業」，就連大醫院也加入而且這些店家都是由商圈推薦，具有一定的水準。

董荐宏說，在任何一家跟「好找APP」合作的店家消費，可以立即享有現金折抵與紅利積點，「第一個特色，就是在結帳時立即享有至少4.8％的現金折扣」，這比其他類似的消費平台更加優惠。

「第二個特色，消費得返利！」董荐宏解釋，好找APP主打消費利潤共享，也就是店家會提供讓利的折扣，讓好找APP能夠提供消費者、介紹人來使用，也就是這些會在消費後轉進APP變成紅利積點，第一層介紹關係可獲得2％返利、第二層也可獲得0.5％。

董荐宏指出，第三個特色「分享再賺錢」，也就是消費者把這個APP分享給親友，大家到處消費，朋友再分享，可賺更多，只要是兩層介紹關係內，都可以獲得返利，等於就是分享越多、就會賺更多。

第四個特色「評價抽大獎」媒體新聞上，偶爾會出現網路推薦的優質店家，常被消費者踢爆可能名不符實的消息，為了維持APP裡面合作店家的好品質，董荐宏強調，會有店家評比的評價機制，消費者對實際消費的店家可以進行評比，給其他消費者作為參考，而且評價完之後還可以進行抽獎，鼓勵消費者踴躍評價。

另外，董荐宏也說，好找APP目前對店家祭出免費優惠，全省限量600家免費成為好找app合作店家，可以主動免費廣告與推播帶來更多的消費者來店消費，提升業績，而且如果是第一次來使用好找app消費的人，都會變成店家的會員，每位會員到處消費都再幫店家賺錢，美食外送平台興起後，也觀察到一個現象，民眾不一定是不願意出門，而是「不好停車、不想排隊、不想等」，所以為了解決這問題，目前正在規劃好找APP「外帶自取」的功能，不僅不用等更能立即省，希望能吸引更多消費者能使用，搶賺懶人商機。

(中時 )