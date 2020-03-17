英國宣告不再針對COVID-19（簡稱新冠肺炎）進行主動篩檢，打算以大規模染病達成「群體免疫」。這個如豪賭般的作法，國際間反應兩極，美國、法國都有部長和學者認為能奏效，台灣大學公衛學院副院長陳秀熙則疾呼「萬萬不可！」

不主動篩檢、輕症不治療、學校也不停課，英國首相強森政策一出，罵聲漫天。有人痛批坐視老人死亡，另有破20萬人連署，要求英國政府收回成命，改採義大利的封鎖政策。

在英國破天荒的宣告之前，還沒有任何一國在這次疫情中提出「群體免疫」，強森開第一槍，如果沒有足夠科學數據支撐，自然無法令他膽敢賭上政治生命。其實群體免疫（Herd Immunity）並不是新概念，根據美國《新聞週刊》（Newsweek）報導，從麻疹到流感，群體免疫都是保護大眾免於感染的措施之一。

什麼是群體免疫？

要獲得群體免疫主要透過兩種方式，一是注射疫苗，二是讓大多數人都接觸病毒、產生抗體，武漢肺炎目前沒有疫苗，所以只剩第二種途徑。

《新聞週刊》表示，當帶有病毒的人愈少，病毒傳播要花的時間就愈長。所以根據這樣的理論反推，愈多人有病毒，病毒傳得愈快，就能快速達到群體免疫的狀態。

美國西奈山伊坎醫學院環境醫學與公共衛生學院助理教授德費利斯（Nicholas B. DeFelice）認為群體免疫「適用所有傳染病」，而且能保護「所有人」，包括那些因為年齡太小或免疫功能低下而無法接種疫苗的人。

另一好處是著眼未來。現在沒人知道疫苗什麼時候會研發完成，如果新型冠狀病毒在疫苗問世前捲土重來，當大多數人都有抗體，疫情就不再那麼致命。

台灣大學公共衛生學院副院長陳秀熙看法則完全相反，認為「萬萬不可。」

英國打算讓「物競天擇」法則自然運作，淘汰免疫力低下的人，陳秀熙除了反對造成不必要的重症和死亡，就實際面來看，英國算盤至少有兩大面向不靈光：

1. 中國大陸未出現群體免疫

陳秀熙指出，從數字上看來，全中國病例約10萬人，已經算是重災區，但就算加上潛在感染人數，染病人數還是不可能攀升到13億人口的一半，也就是6億人，仍然很難達到所謂的自然免疫。

2. 醫療差的國家辦不到

而就算疾病在醫療體系比較好的國家受到控制，多數人感染且都治癒，但一旦傳播到非洲等醫療體系不健全的地區，也不可能在全部感染之下痊癒、然後做好群體免疫。

陳秀熙認為，自然免疫應該在大流行過後再談，當下一次病毒再來的時候，人類可能會透過前一次病毒在免疫細胞上產生的抗體來對抗，而不是在流行期間做這種打算。

英國官方表示，政府決策背後有科學理論支撐，美國媒體CNN則揭密，幕後關鍵人物是強森倚賴的資深顧問康明茲（Dominic Cummings）。

從脫歐以來，康明茲一直被認為是走偏鋒、下猛藥的爭議人物，他也是科學理論與數據的超級膜拜者。因此強森政策一出，炮轟「理論不等於現實」的輿論也齊出。

英國祭出群體免疫政策，不再主動做篩檢，英國女王接下來幾個月恐怕也只能足不出戶。（圖片來源：pixabay）

但英式作法也有支持者。法國教育部長布朗蓋（Jean-Michel Blanquer）表示，法國防疫策略從一開始就不是阻擋而是延緩擴散。他說「最終50～70%的法國人口將感染新型冠狀病毒」，他也認為多數人免疫後，病毒將自動停止傳播。

冰島確診數達到156例，對比36萬總人口，感染比例全球最高。冰島80%以上的確診病例都是從海外歸國的富豪和密切接觸者，但冰島無意暫停國際航班，也不禁止外國人入境，更表示對人群的全面篩檢「毫無用處」。

至於英國本身，則打算要求70歲以上的老人自我隔離，時間更可能長達4個月，這其中自然包括已經93歲的英國女王伊莉莎白二世。英國想讓群體免疫奏效，對最可能受創的高齡族群祭出了保護措施，但也代表這場免疫戰恐怕分外慘烈，體弱的人，暫時最好都不要出門。

(中時電子報)