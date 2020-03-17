由軍事科學院軍事醫學研究院陳薇院士領銜的科研團隊研制的重組新冠疫苗，昨天（3月16日）20時18分獲批啟動展開臨床試驗。

根據大陸《央視》報導，由軍事科學院軍事醫學研究院陳薇院士領銜的科研團隊自1月26日抵達武漢後，展開疫苗研制。3月16日，陳薇院士團隊研制的重組新冠疫苗獲批，啟動臨床試驗。

報導指出，陳薇院士團隊聯合地方優勢企業，在伊波拉疫苗成功研發的經驗基礎上，爭分奪秒開展重組新型冠狀病毒疫苗的藥學、藥效學、藥理毒理等研究，快速完成了新冠疫苗設計、重組毒種構建和GMP條件下生產制備，以及第三方疫苗安全性、有效性評價和質量復核。昨天晚上，陳薇院士團隊研制的新冠疫苗通過了臨床研究注冊審評，獲批進入臨床試驗。

中國工程院院士、軍事科學院軍事醫學研究院研究員陳薇在接受央視記者獨家採訪時指出，按照國際的規範、大陸的法規，疫苗已經做了安全、有效、質量可控、可大規模生產的前期準備工作。

(中時電子報)