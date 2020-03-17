17日下午舉行的大陸國務院聯防聯控機制新聞發佈會，教育部科技司司長雷朝滋透露，在保障本身檢測需要基礎上，大陸的病毒檢測試劑已走出國門；多所高校研發14種新冠病毒檢測試劑盒進入歐盟市場，向義大利、英國、荷蘭等11個國家供貨。

(旺報 )