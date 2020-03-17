陸國產14種檢測試劑盒已供貨11國 20:022020/03/17 旺報 賴廷恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸國產的14種檢測試劑盒已向11國供貨。（取自東南網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 17日下午舉行的大陸國務院聯防聯控機制新聞發佈會，教育部科技司司長雷朝滋透露，在保障本身檢測需要基礎上，大陸的病毒檢測試劑已走出國門；多所高校研發14種新冠病毒檢測試劑盒進入歐盟市場，向義大利、英國、荷蘭等11個國家供貨。 (旺報 ) #大陸 #中國 #國務院 #新冠病毒 #教育部 #病毒檢測 #檢測測試劑盒 #義大利 #英國 #荷蘭 也許您會感興趣 推薦閱讀 滅生機 難稱爸 陸揭新冠病毒惡行 04:092020/03/13 焦點新聞 新冠病毒潛伏期 1成超過14天 04:092020/03/13 話題觀察 即 新冠當前 荷蘭人排隊不為口罩 竟為這個 19:432020/03/16 國際 美新冠病毒疫苗臨床試驗正式展開 45志願者接種 20:332020/03/16 兩岸 因檢疫、隔離無法參加升學考 教育部：考前兩周公布協助辦法 11:052020/03/17 生活 監院請行政院教育部 檢討樂齡教育政策 11:192020/03/17 政治 恆河猴接種實驗 陸研究證實新冠病毒可經眼結膜感染 13:242020/03/17 兩岸 36萬名考生應試！立委要求立組防疫隔離試場 13:572020/03/17 政治 恆河猴實驗證實 新冠病毒可經眼結膜感染入侵多樣器官 17:082020/03/17 兩岸 紐時：新冠病毒肆虐的最終受害者是貧窮人口 19:012020/03/17 國際 兩岸熱門新聞 78萬天價機票！倫敦直飛上海40張一天全賣光 - 兩岸 陸國產14種檢測試劑盒已供貨11國 - 兩岸 - 旺報 金價上不去？ 分析師：長期看漲 - 焦點新聞 - 旺報 全球最大汽車渡輪自廈門啟程首航 - 兩岸 - 旺報 國泰航空續命？ 出售6架波音777 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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