外貿協會台灣經貿網「數位研習健檢列車」今(17)日啟航，以「深入輔導進行數位貿易」為主軸，介紹踏入數位行銷第一步以及最新社群行銷趨勢，活動並請來Twitter在台官方代理商分享其行銷心法，並有專家為廠商進行官網微診斷。

接下來巡迴健檢列車會在4月於全台各地舉辦，深入各地進行一對一的客製化諮詢服務，只要廠商提出申請，都可免費享有「數位健檢列車」的服務與輔導，協助廠商了解自己的優劣勢。

本活動為台灣經貿網開設的第一場行銷課程，考量疫情，活動同步於線上U-Webinar直播，共吸引逾百人踴躍參與。外貿協會秘書長葉明水表示，因應數位貿易新模式，貿協推出「數位健檢列車」系列活動，藉由網站健檢協助廠商找出目前數位化的盲點，善用網路資源進行數位貿易。

本次的活動邀請歐美最夯社群軟體Twitter在台灣的官方代理商—潮網科技分享最新行銷方式，帶領廠商了解Twitter的行銷心法；另外，今日於活動現場邀請到穿越數位行銷公司總經理郭畇溱，為廠商進行官網微診斷，也提醒廠商在經營各種數位行銷管道時，要有數位資產的概念，才能把流量轉換成訂單。

現場也提供10位幸運的廠商公司官網健檢服務，針對市場、競爭者、電商及會員周邊服務各面向，提供「數位行銷微診斷」、「跨境電商」及「台灣經貿網營運」等3類型健檢。

(中時 )