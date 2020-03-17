老人抵抗力較弱，更容易受到病毒侵襲，不過武漢有院傳出有103歲的老人治癒出院，據說是醫護人員特別為他的精心打造的治療方案奏效。

這名103歲的奶奶入院後，每天都會有專門的醫護小組對她進行會診，並且制定了個人化的診療方案，不論是飲食還是藥物，都精確到每一餐每一小時。

看看新聞報導，武漢市第三醫院光谷院區重症醫學科主任醫師付守芝表示：「飲食精確到每一餐熱量的標準，還有護士監測每小時的排尿量，在藥物治療上也是加強免疫力，益生菌之類的藥物。」

他表示剛入院時，由於環境陌生，老人情緒低落，對治療並不配合，有時還會發脾氣，醫護人員們每天陪老人聊天，給老人按摩，揣摩老人心思，好讓她更配合治療。

治療期間，奶奶不愛吃米飯，醫生就在醫生休息室給奶奶煮粥，為了哄老人吃飯，付醫生還將自己收到的鮮花也都送給了老人。醫生表示，「奶奶不吃菜不吃飯，於是我們就加雞蛋跟火腿腸幫她煮成雞蛋羹，她也吃得還挺高興，後期醫生們還排了班輪著給她煮，收到花精神也蠻好。」

據悉，武漢市第三醫院光谷院區的高齡患者均已治癒出院。

(中時電子報)