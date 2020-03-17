大葉大學17日舉辦校友聯誼室暨校友企業優質商品推薦平台啟用儀式，透過校友資源串聯，一方面學校協助校友推廣優質商品，另一方面，校友將捐出10至30％商品販售所得給大葉大學「完善弱勢助學計畫」，幫助弱勢學生完成學業，透過教育翻轉人生。

校長梁卓中表示，創校30年來，大葉秉持「師徒傳承、產學攜手、國際接軌、成就好業」四大治學方向，以德國師徒制為社會培育出近6萬名優秀人才，在全台各行各業，都能見到大葉子弟的傑出表現；為整合校友豐沛的產業資源，協助校友拓展事業，學校特別設置了校友聯誼室暨校友企業優質商品推薦平台，向大眾推廣校友企業的優質商品。

梁卓中指出，大葉大學現有逾4分之1的學生辦理助學貸款，經濟弱勢學生比例更是高達15％，遠高於全國平均10％，校友們關注到此現象，加入平台的校友產業，也慷慨允諾將捐贈平台10％至30％所得，作為學校弱勢助學基金，讓經濟弱勢的在學學弟妹們，無後顧之憂，專注用心學習、培養跨領域能力，順利完成學業、翻轉自身未來。

校友總會理事長、維豐橡膠股份有限公司董事長李正雄表示，校友聯誼室的設置可凝聚校友情感，校友企業優質商品推薦平台的成立，更讓校友的產業資源結合學校能量，發揮1加1大於2的力量，不只邁向永續經營，更開創扶助弱勢學生的新價值。

傑出校友聯誼會會長蔡啟仲說，校友都是母校的後盾，謝謝學校挹注資源給校友，凝聚大家的力量，未來除了學校協助推廣校友產品，校友也會把學校的好，推薦給其他校友。花壇鄉農會總幹事顧碧琪則說，身為校友一直都感受到校方的用心，這次建立推廣平台，希望透過這樣的模式能幫助清寒的學弟妹。

校友服務中心表示，目前第一波響應加入平台的校友共有15位，商品含括茉莉花茶、美妝品、服飾、咖啡、酒類、雞蛋、文創商品、3C周邊，還有各類食品、加工食品多達25種以上品項，可透過中心下訂單，再彙整由校友企業收款、出貨。

(中時 )