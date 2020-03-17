利率急速，國際板債券也爆贖回潮。金管會17日公布，今年到本月16日為止，已有40檔國際板債券提前贖回，金額共達160.44億美元（約合新台幣4,853億元），比去年同期的3檔債券贖回金額1.28億美元，金額爆增124倍以上。

證期局副局長張振山表示，主要就是利率下降，過去國際板債券發行利率若較高，發行人即可能考慮提前贖回。

不過，有些發行人提前贖回國際板債券，亦有新發債券，借新還舊，2月共有28檔國際債券發行，金額共達116.19億美元（即約新台幣3,515億元，發行金額不僅較去年同期成長近15.8倍，也應該是國際板創板以來，單月最大發行量。

從去年第四季開始，就因債券殖利率走低，加上低利率環境加劇，不少國際板債券開始行使提早贖回權，據證期局統計，去年9到12月的共有36檔國際板債券提前贖回，金額達109.68億美元（約新台幣3,318億元），是前年同期的40倍，壽險業者原本預估去年第四季到今年全年，應有逾新台幣1兆元的國際板債券要提早贖回。

今年初又因新冠肺炎疫情蔓延，各國央行降息、推出貨幣寬鬆政策，更加劇債券贖回潮，到3月16日為止，國際板債券已贖回40檔，贖回金額達新台幣4,853億元，即不到三個月時間，贖回金額超過去年最後四個月的贖回量，且半年多的時間贖回金額已逾新台幣8,171億元。

3月美國又無預警降息，利率逼近0，恐加速債利贖回，今年可能會超過壽險業預估的贖回量。

(工商 )