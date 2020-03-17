李明川被譽為國民造型師，近日率伊林娛樂模特兒錄公視台語台《全家有智慧》，挑戰台語闖關，答題過程頻被隊員們的天馬行空答案逗得哭笑不得，在回答「上班遲到的理由」台語時，年輕模特兒們不只回答常見的睡過頭、塞車、鬧鐘沒響等理由，還講出忘記今天禮拜幾、計程車走錯路、肚子餓去吃早餐等讓人跌破眼鏡的答案，讓李明川忍不住笑罵：「你們這些死囝仔」

兩隊戰況激烈，輸贏互有往來，在進行搶答釘孤枝單元時，謝寶萱面對「拍籃球，人矮框閣細」謎題卡關，讓台下知道答案卻不能出聲的李明川與隊員李制益緊張到頻握拳。輪到李明川答題時，卻因不熟悉基隆地名輸給基隆人對手，但是當他被問到「茄芷袋」的名字來源時，立刻發揮時尚專長拿下分數，並在隊員猶豫答案時，鼓勵大家「既然一開始憑感覺，就一路憑感覺下去」，最後順利答對，扭轉戰局。

李明川率領伊林模特兒上《全家有智慧》闖關。（公視台語台提供）

看見兩隊為了獎金奮力拚搏、有贏有輸，林美秀安慰大家快樂就好，學到台語知識最重要。伊林「小鮮肉」們上節目，林美秀心花怒放，立刻逼阿松、李明川「讓位」，不只親自走到男模們身旁訪問，金鐘影后的她也溫柔指導身高近190公分的江尚儒蹲低回答，解釋這就是拍戲「八字」的技巧。更勉勵剛出爐的伊林璀璨之星模特兒王柏幀，多說台語就有機會唱台語歌、演台語戲劇，將來演藝圈的路會更寬廣。

(中時 )