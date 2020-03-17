立委楊瓊瓔長期主張「首都減壓，遷都大台中」，17日再度在立法院提案建請籌組「行政院、立法院遷建台中規劃委員會」。她表示，行政中心往中台灣移動，配合交通建設規劃，2小時內將可達台灣任一個角落，大大減低區域發展失衡不對稱焦慮。

楊瓊瓔指出，中台灣面積達105萬公頃，人口規模與香港相當、比新加坡大近兩倍，目前世界各國有多國是經濟中心與首都分開。台灣要遷都乃因大台北地區人口800萬，佔全國百分之40，但土地面積不到百分之10，已不敷發展。

首都減壓，遷都大台中！楊瓊瓔說，無論是立法院遷徙至成功嶺或霧峰省議會，或行政院遷到中興新村等，不但不必徵用民地，加上台中是台灣中心點，更能促進中部發展。另中興新村有舊省府時建築可供各部會辦公，讓遷都省下龐大經費，更節省重建行政機構時間，符合經濟效益。

楊瓊瓔強調，台中港、台中國際機場、高鐵烏日站是中部陸、海、空交通金三角，遷都台中，不僅節省行政資源，南來北往便利可強化首善之都機動性，更能提高政府聯繫與協調效率，要求盡速設置籌組「行政院、立法院遷建台中規劃委員會」，負責新址評選、建築規劃與設計、編列預算、監督遷建等事宜，別再讓遷建案塵封。

(中時 )