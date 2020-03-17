30多歲上班族陳小姐，平日因工作忙碌沒空運動，一到假日便瘋狂游泳，隔天痛到膝蓋無法走路，導致膝關節發炎積水30毫升，台中慈濟醫復健科醫師張瓊玟表示，「假日運動員」屬於運動傷害高危險群，健身應當循序漸進，可採「五三一」原則。

陳小姐表示，她平日上班朝九晚五，為免身材走樣，趁假日到游泳池瘋狂運動，隔天右膝蓋疼痛腫脹致無法走路，醫師張瓊玟以超音波檢查膝關節，發現髕骨上方有異，用空針抽出30毫升積水，令陳小姐驚訝不已。

張瓊玟指出，陳小姐平時沒有運動，一到假日就超量游泳，加上暖身不足或運動姿勢等問題，導致膝關節發炎積水，類似情況也常見於跑步，因肌力不足使肌肉或肌腱受傷，這種俗稱「假日運動員」病人，屬於運動傷害高危險群。

張瓊玟提醒，民眾運動要循序漸進，平時應建立固定運動習慣，不要全部集中在假日，健康成人可採國民健康署建議「五三一」原則，即每周平均運動5天，每天平均30分鐘，心跳達到每分鐘110次以上，或做到些微喘還能說話的運動強度即可。

張瓊玟建議，應避免只有同一種運動，大量重覆單項動作會產生傷害，可安排不同運動方式，例如有氧運動、肌力重量訓練、伸展活動等，對體能表現有加乘效果。

(中時 )