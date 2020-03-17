第9屆美傑仕OPI盃全國青少年網球錦標賽，今天14、16、18歲組賽事陸續開打，16歲男單第二種子周文毅意外提前落馬，去年14歲組「雙料冠軍」林芳安，本屆挑戰16歲組，並率領種子選手穩穩朝第二輪邁進。

16歲男單會內賽則上演爆冷戲碼，南科實中唐郡以9比8(3)擊敗第2種子周文毅，去年唐郡首輪抽中頭號種子，當時以4比8不敵最終冠軍楊凱翔，被問及是否覺得自己籤運很差，每次都抽到種子選手，唐郡笑說：「已經習慣籤運不太好了，今天下場前覺得贏面很小，畢竟之前對決都沒有贏過」。

唐郡在今天比賽中一度大幅落後，眼看就要複製去年首輪打包的劇本，不過比賽進行至3比6時風雲變色，他補充：「我告訴自己認真打就有機會，一分一分慢慢追，對手在被我追平時情緒也不太穩定，讓我有機會收下比賽勝利。」本場勝利對於唐郡來說意義非凡，不僅擊落大會第2種子，同時也收下生涯對戰周文毅的首勝。

美傑仕盃網球賽16歲女單第6種子林芳安8比0輕鬆晉級。（海碩整合行銷提供／陳筱琳台北傳真）

林芳安去年在14歲組收穫「雙料冠軍」，今年更上一層樓挑戰16歲組，首輪以8比0輕鬆擊敗古逸婷晉級；林芳安昨天才結束全中運賽事，深夜從屏東趕到台北，賽後表示自己很久沒在臺北市網球中心比賽，雖然比分看似懸殊，嚴格的她自評還有很多進步空間，「今天比賽開始有些不適應場地速度比較快，加上連日出賽的疲憊感，有些球拉拍太慢就被擠到」，林芳安也期望自己在接下來的賽事能漸入佳境，目標持續提升控球穩定度。

大會明天開賽時間為上午8點半，誠摯邀請球迷朋友一同前來臺北市網球中心為小將們喝采，因應新冠肺炎疫情影響，請進場球迷做好自我健康管理，入場時配合量體溫、戴口罩，做好防疫措施，一同安心入場觀賽，更多資訊請上「中華民國網球協會」官網或「海碩運動應援團」粉絲專頁https://www.facebook.com/oecsportsfanclub1/查詢。

(中時 )