新冠肺炎疫情不斷延燒，境外移入確診人數暴增，多縣市已開始執行高中以下師生禁止出國規範，就連餐飲業者也自主性發起不出國防疫計畫！

其中，「異人館」餐飲集團內部發起，企業夥伴6月前不出國的防疫計畫，集團旗下共734名員工都已全數自願性的承諾，今年6月前不出國，以確保自身、家人及消費者的安全。

「異人館」目前在台灣共有31間直營門市，旗下品牌-岡精肉、黑牛屋、!M COFFEE共6間直營門市，集團總門店達37間，企業總員工人數734名。

異人館本周將陸續填寫「捍衛台灣，6月前我不出國」承諾書，並且持續每日執行體溫檢控、定時消毒的自我防疫。

異人館總經理林岡立表示，防範新冠肺炎疫情是目前台灣首要任務，當台灣內部已獲得妥善控制時，更不該讓境外移入的案例持續發生，而餐飲業有著自我管理的使命感，希望以企業自願性承諾不出國的方式將防疫觀念帶給企業內部夥伴，發揮企業應盡的社會照顧責任，一起捍衛台灣，守護健康！

3月上旬時，異人館準備100杯咖啡，贈送澄清醫院中港分院、旗下品牌!M COFFEE準備100杯咖啡贈至台南奇美醫院，以咖啡傳遞敬致的精神，向醫護人員表達感謝之意，希望這些抗疫英雄能在咖啡時光裡，得到暫時的喘息。

異人館除了送咖啡給第一線防疫醫護人員外，有感於台灣口罩業者連日來24小時趕工的辛苦，先前也致贈了一百多份便當給口罩廠的員工，期許在非常時期，能以餐飲業所擅長的美食、咖啡來帶給第一線人員溫暖，共同撐過這嚴峻的考驗。

(工商 )