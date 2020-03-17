外交部指出，加拿大政府2020年3月16日宣布，為防新冠肺炎疫情擴散，自加東時間3月18日中午12時起將關閉邊境，除加國公民與永久居民、外交人員、航空機組員、加國公民之外籍眷屬及美國國民外，禁止外國人民以航空方式入境加國（在加拿大轉機不受此限）。

自加東時間3月18日凌晨0時起，全境僅開放多倫多、溫哥華、蒙特婁及卡加利4座國際機場起降國際航班（國內線及美國、墨西哥及加勒比海等地區航班除外），以利機場檢疫及旅客篩檢作業。自加東時間3月19日凌晨0時起，國際航班不得搭載任何出現新冠肺炎症狀之旅客，不論國籍。

加拿大政府於3月13日提升全球旅遊警示，呼籲加拿大人民避免非必要之國外旅行，要求該國民眾儘快返回加拿大並自主隔離14天，且避免到人潮聚集區，保持社交距離（social distancing）。魁北克省政府已於3月13日宣佈進入緊急狀態 。

外交部表示，國人在加拿大倘遇緊急狀況急需協助，請聯繫最近的代表處或辦事處尋求協助：駐加拿大代表處緊急聯絡電話：+1-613-762-6090、駐多倫多辦事處緊急聯絡電話：+1-416-587-8111、駐溫哥華辦事處緊急聯絡電話：+1-604-377-8730；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以獲得必要協助。

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