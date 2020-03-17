好萊塢除了名人染疫外，大片停拍消息更不間斷，包含名導詹姆斯卡麥隆（James Cameron）的《阿凡達》系列電影、男神基努李維（Keanu Reeves）的《駭客任務4》、「蜘蛛人」湯姆霍蘭德（Tom Holland）改編電玩遊戲的《秘境探險》都也逃不過無限期停機的命運。

據《紐西蘭先驅報》報導，《阿凡達》系列續集已停止原訂4月紐西蘭的拍攝計畫，製片強蘭道（Jon Landau）證實團隊已取消飛往威靈頓的計劃，「在威靈頓總部的Weta Digital會繼續處理視覺效果，其餘全員留在美國洛杉磯。」據悉，續集總成本將達10億美元（305億台幣），目前4部續集確定上映。同樣於紐澳地區停拍的劇組還包含《魔戒》影集、梁朝偉的漫威電影《上氣》、湯姆漢克（Tom Hanks）的《貓王》傳記電影。

而因德國疫情加溫而停拍的《駭客任務4》，原訂本週到當地準備拍攝，不過電影公司考量疫情，加上美國總統川普針對歐洲實施旅行禁令，決定以工作人員安全為優先，宣布停拍。此外，湯姆霍蘭德主演的《秘境探險》改編暢銷電玩遊戲，籌備過程波折不斷，導演一口氣換了7次，好不容易敲定人選，原定下月在柏林開拍，沒想道再次面臨停拍窘境。據《Deadline》報導，湯姆霍蘭德原本7月將進組拍攝《蜘蛛人3》，如今是否受影響仍是未知數。

男神基努李維（Keanu Reeves）的《駭客任務4》停拍。（華納兄弟提供）

在全球停拍的電影還有羅伯派汀森（Robert Pattinson）的《蝙蝠俠》、J.K.羅琳《怪獸與牠們的產地3》、威爾史密斯（Will Smith）的《King Richard》、卡蜜拉（Camila Cabello）的真人版《灰姑娘》、凱文哈特（Kevin Hart）的喜劇《多倫多人》、伍迪哈里遜（Woody Harrelson）的恐怖片《Shrine》、，至於印度寶萊塢則到3月底前停止拍攝。

(中時 )