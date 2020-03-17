日前北部一名高中生出遊希臘返台後出現身體不適症狀，已於3月15日確診感染新冠肺炎。當大家議論紛紛探詢到底是哪一所學校，記者隨機採訪住在雙北兩市近10名的民眾，大家竟都知學校的名稱且答案都相同，也都祝福這名學生早日康復，痊癒出院。

一名家中有孩子就讀公立高中的家長說，她是從孩子端知道是XX高中的孩子，可能是因為都是同年齡層的孩子，大家口耳相傳聽到說「那一所學校有一個班級停課」的消息。另外一名家長則是說，是聽公司科長家的高中生說的，可能是因為有地緣相近關係，輾轉從認識的同學中聽到消息的。

還有一名是剛當上新手爸爸的上班族跟記者說，他是上網看資訊在論壇聽網友討論時，提到這一所學校的名字與某個很知名的食物類似，然後進一步上網查再對照學校的名稱，竟發現有相同之處，才想說應該就是這一所學校吧。

而住在該所學校附近的住戶說，目前是並未被當地里長告知，但有鄰居看到附近的捷運站做消毒，不知道是否有關連性，但已經拜託家中有慢性疾病的父母這段期間，儘量勿靠近學校及步行路線可以改往他路，避開學校四周學生可能行走的路線與搭乘的捷運站。

而這些居民都說，希望包括這名高中生等的確診患者，可以在優秀醫護人員的照料下挺過這次疫情的侵襲，早日康復出院和家人團聚。大家也說，因為政府說不能亂傳消息，大家也不敢隨意公開說學校的名稱，況且也不知道是不是正確消息，只能互相打氣，彼此要好好照顧自己身體健康，共同挺過新冠肺炎疫情的煎熬。

(中時電子報)