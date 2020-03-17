新冠肺炎在全球肆虐，目前台灣確診案例已突破70例，且大部分都具有國外旅史。對此，急診科醫師田知學在臉書上發文，近日她收到一張疑似病例的通報單，對方的旅遊史竟多到用「詳附件」帶過，這讓她氣得直呼，「醫護都不得不用大眼瞪你了！而且真的很難給你微笑！」

田知學在臉書《布農Doc 田知學》分享一張疑似通報病例單，上頭的病患個資都被蓋掉，但仔細一看，旅遊史的欄位竟然寫著3個字「詳附件」，田知學透露，「一個月內可以遊歷歐洲、中東各國，最後再回來台灣的懷抱。旅遊史多到要『詳附件』！」

田知學強調，冒險出國，回來真的出狀況，被填寫傳染病通報單時候，一定悔不當初吧？回來萬一被傳染發病的是自己心愛的家人呢？如果是老人、慢性疾病患者，死亡率瞬間飆高。

田知學也再三呼籲，要出國，疫情結束，未來機會多得是！而且我們可是來自防疫做得世界第一等的台灣哪，疫情當前，沒有特殊事由，就不要出國吧！不要讓從年初就一直不斷努力的阿中部長團隊還有所有第一線醫護人員的辛苦犧牲因為一個「出國旅遊」給毀了！好嗎？

(中時電子報)