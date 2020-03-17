新冠肺炎持續升溫，北市教育局為避免突如其來的大規模停課，率全國之先進行19校的大規模線上教學模擬演練，17日發布國高中小補課暨演練計畫範本，供各校據以訂定校本補課暨演練計畫，教育局要求所有學校，要在1週內完成校本補課暨模擬演練計畫報局備查， 各學校要在3月底前完成全校模擬演練。

教育局表示，各校因疫情停課，線上補課比例應達50％，其中50％應使用同步直播方式進行，並應儘速提供停課班級師生兩週的課表，讓家長跟學生安心。因應大量直播課程需求，台北酷課雲有adobe connect、zoom兩大線上平台供師生使用，透過與校務行政系統介接，可以快速的連結班級師生帳號與建立班級課表，有利教師進行遠距班級經營與教學管理。

教育局指出，已經進入實地演練的階段，各校也備有充足的筆電及平板電腦等載具，停課期間學生如果有需求，都可以向學校借用。台北酷課雲首頁也有提供簡易操作指引，各校目前已儘速讓學生及教師熟悉系統功能，以因應突如其來的疫情。

(中時 )