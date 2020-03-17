TrendForce旗下拓墣產業研究院最新統計，2019年全球前十大IC設計業者營收年減4.1％，其中，前三大之一的高通（Qualcomm）手機晶片出貨下滑，主要因陸去美化效應發酵，聯發科與紫光展銳在中低階智慧手機市場表現不俗所致；2020年整體產業能否回歸成長，需視美國出口政策及肺炎疫情控制情況而定。

2019年全球前三大IC設計業者博通（Broadcom）、高通及輝達（NVIDIA）營收皆呈現年衰退，美系業者中僅超微（AMD）與賽靈思（Xilinx）營收維持成長。超微主要受惠英特爾（Intel）缺貨問題未有效解決，第三、四季營收亮眼，帶動全年度營收維持成長。賽靈思則由於5G、工控與車用應用表現出色，雖然實體清單政策影響在第四季開始浮現，但全年營收仍年成長逾12％。

三家台系IC設計業者2019年表現皆不俗，其中，聯發科2018年開始以12nm製程生產高、中、低階手機處理器，2019年逐漸發揮性價比優勢，在智慧手機市場能見度不低，如OPPO的A系列與紅米等皆搭載其方案；聯詠專注TDDI領域，中國手機品牌需求穩健成長，以華為和小米為主要客戶。瑞昱則在TWS晶片表現出色，加上Wi-Fi 6應用逐漸發酵，營收年增幅近30％，成長幅度在前十大業者中居冠。

展望2020年，因中美實體清單政策仍未解除，加上肺炎疫情擴及全球，勢必衝擊終端產品的消費需求。若實體清單政策持續，博通半導體營收短期內恐難有起色，而高通雖預計2020年重返蘋果手機供應鏈，惟疫情恐衝擊蘋果手機銷售表現，晶片營收將受波及。輝達也確定受疫情影響，下修財會年度2021年第一季的財測；整體產業2020年重回成長可能不甚樂觀。

(工商 )