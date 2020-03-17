與前東家正式結束合作關係，自立門戶的YouTuber游否希，17日慶祝30歲生日的同時，也正式跟媒體朋友們介紹工作室，他前陣子賣車籌款，斥資超過40萬，一手辛苦打造工作室。前東家團員巴巴烙，不畏網友言論風波，也親自到場祝賀，而游否希兒時的偶像，陳曼青也帶來壽桃塔前來祝賀，讓原本以為不會有人來祝福的開幕活動，多了幾分熱鬧。

游否希表示：「我的30歲生日，難忘的回憶，雖然人事全非，還是要謝謝身邊的夥伴；這也是我的轉捩點，讓我懂事、讓我成熟、讓我割捨，開始獨當一面了。」對於新工作室開幕稍顯平淡，他回應，「我請身邊的工作人員幫忙聯繫幾個一起拍片、同時也有開公司的好友，但好像大家都在忙，所以不能來。工作人員也說，即使配合對方時間提早或延後一天，對方也以忙碌婉拒。」

游否希自嘲好友失聯。（游否希個人工作室提供）

工作室才剛開幕，游否希就自嘲，「現在的我有種中年失業、好友失聯，還負債7位數！」原來，他跟前東家以7位數，分10期買下「在不瘋狂就等死」的頻道，還要支付3人攝影師、助理、後製的薪水，「導致我一開業就先負債。」他希望以每月捐款500元開始，幫助紅心字會的小朋友，而公益團體紅心字會也送來一張感謝狀給他。

(中時 )