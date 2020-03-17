新冠肺炎疫情持續在全球肆虐，台灣近日的確診案例皆有旅遊史，中央流行疫情指揮中心呼籲，國人非必要應避免出國。台鐵企業工會16日發布公告，呼籲1500名司機員暫時不要出國旅遊，一旦有任何一個人遭到感染，就會連帶影響到全台灣人民，因此懇請所有司機員配合辦理。

全國火車駕駛產業工會昨日發出公告指出，「為避免群聚感染的風險，也為了您自身及所愛的家人健康！全國火車駕駛產業工會呼籲所有司機員，配合政府防疫措施暫不出國旅遊，懇請所有司機員配合辦理，防疫工作人人有責！共同做好防疫」。

全國火車駕駛產業工會秘書長吳長智表示，司機員平常是全省跑，一個中鏢連帶影響全台，若不加強防疫，台灣就會毀了，不要為自己和家人，也要為社會著想。除了自發性不出國，工會也將全面發放防疫手套、酒精給司機員，乘務人員離開備勤房舍後，就會馬上放進臭氧機消毒半小時。

不過台鐵至今並無強制司機或是任何員工禁止出國，一切規定待中央流行疫情指揮中心指示。台鐵為加強防疫，目前也持續加強員工辦公及備勤環境的清潔消毒工作，以降低群聚及交叉感染的風險，也陸續在20站加裝紅外線測溫儀器，並暫停販售車上熱飲，區間車則改採目測驗票。

(中時電子報)