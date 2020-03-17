田士廣日前回大馬，為了防疫大都戴著口罩。（經紀人提供）

田士廣日前回大馬，卻過家門不入。（經紀人提供）

田士廣日前回大馬，和經紀人都戴著口罩。（經紀人提供）

演出Netflix影集《彼岸之嫁》爆紅的田士廣，最近初嘗走紅滋味，日前他剛受國際知名品牌COACH吉隆坡旗艦店之邀，回到故鄉馬來西亞出席活動，衣錦還鄉的他全程受到高規格接待。不過才返台兩天，田士廣就驚聞馬國已宣布18日起全國封城兩周，與經紀人差一點就回不來台灣的他忍不住驚呼：「好加在！還好提前回來了！」

田士廣的老家在新山，此行回大馬，他算是過家門而不入，前三天忙工作，後三天忙著探訪音樂界友人聊之後的音樂合作計劃，忙到沒時間回家看家人。由於全球新冠肺炎疫情險峻，他與經紀人從桃園機場出境搭飛機開始到落地、出席活動，全程除了拍照、用餐，其餘時間幾乎全戴著口罩，搭機時更特別戴兩層，吃飯時也完全不交談，防疫做好做滿。

他與經紀人廖麗雯好奇當地朋友戴口罩者不算多，對方苦笑回「因為買不到，我們的口罩都送給別的國家了」，大家都很羨慕他們可以住在台灣，政府和多數百姓的防疫也都做得很嚴謹甚至超前部署。他返台後雖然僅需自我健康管理，但也主動表示會減少外出，採買了一堆備用食材與生活用品後就不再出門。

田士廣高中畢業後，就跟隨哥哥的腳步來台灣讀大學，雖然是科班出身，但星途坎坷，過去7年，為了省錢，僅去年回新山拍《彼岸之嫁》才終於與爸媽相聚。他對台灣已有深厚感情，覺得台灣讓他很自在，去年10月拿到台灣居留證後，原本自認身體好，也沒打算申請健保卡，但最近新冠肺炎疫情肆虐，台灣有著令全球羨慕的健保，他這兩天打算去健保局辦好手續，也會加速歸化台灣、申請台灣身分證的腳步，可望成為真正的台灣人。

(中時 )