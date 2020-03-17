新北市中和區瓦磘里里長林綺芳於10日揪團到西班牙、葡萄牙旅遊，事情爆出後引來外界撻伐，一行人出發第二天就決定提前返台，並於17日下午3時左右抵台。林綺芳也出面澄清，表示出發前不知道疫情嚴峻，更不知道有1萬4千元補助款，強調並非為了補助金。林綺芳表示自己知道返台後要居家檢疫14天，將會自費前往防疫旅館，不過卻遭里民抓包，林綺芳出機場後搭著凡一計程車先回到了中和住處，而非直接前往防疫旅館。

新北中和瓦磘里里長林綺芳一行人於17日下午3時抵台，填寫完檢疫表格、領完免稅商品後，就接受媒體採訪，除了鞠躬道歉，她也哽咽澄清自己並非為了1萬4千元的檢疫補助才出國，出門時並不知道這件事，也強調不會去領取補助金。林綺芳也表示，報導陸續出現後，她的家人也因此受到騷擾、恐嚇，甚至有人叫他們去死，讓她相當難過，也哽咽表示「對不起家人」。

林綺芳表示自己知道需要居家檢疫14天，會自費前往檢疫旅館，但根據《ETtoday》報導，里長從機場離開後，搭乘防疫計程車離去，不過疑似為了不讓媒體知道防疫旅館地點，因此沒有直接前往，而是先返回中和住處，並強調「會再跟市府聯絡」，讓里長住處對面鄰居見狀後相當擔心，而其他同行團員也都回到家中進行居家檢疫。

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(中時電子報)